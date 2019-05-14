تعرف على نظام التموين الجديد لشهر مايو 2019

كما أشار مصيلحي إلى أن التنمية المستدامة التي يرغب فيها الجميع تتطلب أن يكون هناك حق محفوظ للمستهلك فهذا يعتبر هو المحرك الأساسي للإقتصاد من خلال حرية المنافسة والعرض والطلب حيث تبدأ الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة والتي هي تابعة للوزارة لكي يتم صرف المقررات التموينية وكل هذا حسب نظام التموين.



ويهتم المواطنين بمعرفة نصيبهم من السلع التموينية، ويسعون للحصول عليها بسعر مناسب بعيدا عن الشراء من الأسواق التي ترفع الأسعار عليهم والابتعاد عن جشع التجار كما تسعى الدولة هي الأخرى على أن تقدم الدعم على السلع لمن ينطبق عليه شروط الاستحقاق للسلع التموينية وكان وزير التموين أعلن عن زيادة الدعم لكل أسرة مكونة من 4 أفراد إلى 50 جنيهًا، والأسر التي تزيد عن هذا العدد يكون نصيب الفرد، ابتداء من عدد 5، يكون نصيب الفرد الخامس 25 جنيهًا، حيث تكون الزيادة التموينية له 4 جنيهات بدلا من 21 جنيها واليكم جدول بالأسعار.



وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مايو الجارى، من خلال شركتى الجملة، حيث يتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

