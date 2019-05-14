تعرف على أرقام أشهر البنوك في مصر

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يقدم "الفجر" خدمة جديدة لقائه وخاصة المتعاملين مع البنوك بشكل دائم ألا وهى أرقام بعض البنوك الأكثر شهرة بمصر وفيما يلي بيان بالأرقام وهى:



بنك مصر: 19888



البنك الأهلي المصري: 19623



بنك القاهرة: 16990



بنك قطر الوطني الأهلي: رقم 19700



العربي الأفريقي الدولي: 19555



بنك فيصل اتصل بالرقم التالي: 19851



بنك HSBC 19007



بنك الأسكندرية: رقم 19033



مصرف قناة السويس اتصل برقم: 19093



مصرف عودة: 16555



كريديت أجريكول: 19191



