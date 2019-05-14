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تعرف على أرقام أشهر البنوك في مصر

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:54 ص
تعرف على أرقام أشهر البنوك في مصر
بنك - صورة أرشيفية
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الفجر
 
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يقدم "الفجر" خدمة جديدة لقائه وخاصة المتعاملين مع البنوك بشكل دائم ألا وهى أرقام بعض البنوك الأكثر شهرة بمصر وفيما يلي بيان بالأرقام وهى:

بنك مصر: 19888

البنك الأهلي المصري: 19623

بنك القاهرة: 16990

بنك قطر الوطني الأهلي: رقم 19700

العربي الأفريقي الدولي: 19555

بنك فيصل اتصل بالرقم التالي: 19851

بنك HSBC 19007

بنك الأسكندرية: رقم 19033

مصرف قناة السويس اتصل برقم: 19093

مصرف عودة: 16555

كريديت أجريكول: 19191

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