تعرف على أرقام أشهر البنوك في مصر
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 07:54 ص
الفجر
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يقدم "الفجر" خدمة جديدة لقائه وخاصة المتعاملين مع البنوك بشكل دائم ألا وهى أرقام بعض البنوك الأكثر شهرة بمصر وفيما يلي بيان بالأرقام وهى:
بنك مصر: 19888
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك القاهرة: 16990
بنك قطر الوطني الأهلي: رقم 19700
العربي الأفريقي الدولي: 19555
بنك فيصل اتصل بالرقم التالي: 19851
بنك HSBC 19007
بنك الأسكندرية: رقم 19033
مصرف قناة السويس اتصل برقم: 19093
مصرف عودة: 16555
كريديت أجريكول: 19191
بنك مصر: 19888
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك القاهرة: 16990
بنك قطر الوطني الأهلي: رقم 19700
العربي الأفريقي الدولي: 19555
بنك فيصل اتصل بالرقم التالي: 19851
بنك HSBC 19007
بنك الأسكندرية: رقم 19033
مصرف قناة السويس اتصل برقم: 19093
مصرف عودة: 16555
كريديت أجريكول: 19191
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