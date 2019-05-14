أزمة عنيفة بين "زيدان" وإدارة ريال مدريد
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 02:16 ص
الفجر الرياضي
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دخل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني في أزمة مع إدارة النادي بخصوص التخطيط للموسم القادم 2019 -2020.
وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس
سيرحل عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و سيكون الحارس البلجيكي
تيبو كورتوا هو الحارس الأول للفريق.
ووفقًا للصحيفة المقربة من مدريد فإن زيدان طلب من الإدارة أن يكون نجله لوكا
زيدان هو الحارس الثاني للفريق بعد كورتوا عكس ما كان يفكر فيه ريال مدريد حيث كانت الإدارة الملكية تقول
إن الحارس الثاني في الفريق الأول سيكون الأوكراني أندري لونين بعد عودته من الإعارة
مع ليجانيس في نهاية الموسم.
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