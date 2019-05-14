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إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن تراخيص المواقع الإلكترونية

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 02:17 ص
إجراء جديد من 'الأعلى للإعلام' بشأن تراخيص المواقع الإلكترونية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الهيئة العامة للاستثمار، بعدم منح تراخيص لشركات منشأة لمواقع إلكترونية إلا بعد موافقته، وذلك وفقًا للقانون الذي يمنحه هذا الاختصاص.


وخاطب المجلس الدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشكل رسمي.


واستند طلب المجلس للمادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، والتي تنص على: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى للإعلام، وفق الضوابط والشروط التي يضعها فى هذا الشأن، ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص ساري".


وأضاف الخطاب: "لذا نرجو من سيادتكم عدم منح أي تراخيص للشركات المنشأة للمواقع الإلكترونية، ألا بعد موافقة المجلس".
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المزيد عن: هيئة الاستثمار مكرم محمد تراخيص المواقع الإلكترونية الفجر الأعلى للإعلام
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