3 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 رمضان

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تضرب البلاد اليوم الثلاثاء 14 مايو، حيث ترتفع درجات الحرارة عن الأيام السابقة؛ ليسود اليوم طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 24 38

شبين الكوم 24 37

طنطا 23 35

دمنهور 23 35

الإسكندرية 20 31

بلطيم 20 32

مطروح 19 28

السلوم 19 35

سيوة 19 36

بورسعيد 20 28

دمياط 20 28

الزقازيق 24 38

الإسماعيلية 18 38

السويس 20 38

العريش 18 30

رفح 18 29

رأس سدر 23 38

نخل 13 36

نويبع 22 36

طابا 22 36

كاترين 15 31

الطور 20 34

شرم الشيخ 25 36

الغردقة 21 37

مرسى علم 22 35

الفيوم 21 38

بني سويف 21 38

المنيا 22 39

أسيوط 22 38

سوهاج 23 39

قنا 24 39

الأقصر 24 40

أسوان 25 41

أبوسمبل 25 41

الوادي الجديد 21 40

شلاتين 21 34

أبو رماد 22 33

حلايب 22 31

رأس حدربة 23 31