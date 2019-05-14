أفضل خمس خطوات لتحسين سرعة الإنترنت
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 03:01 ص
الفجر
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تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعها وقرائها الكرام، أفضل 5 خطوات لتحسين سرعة الإنترنت.
وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أفضل طرق لتحسين سرعة الإنترنت:
الاقتراب من مكان راوتر الإنترنت أن أمكن.
توصيل سلك الخط الأرضي للراوتر مباشر.
أبعاد سلك الخط الأرضي عن أي سلوك كهرباء أو سلوك ذات أشاره عالية قد تؤثر على سرعة الأنترنت.
تفادي وجود أي وصلات أو لحامات في سلك الأنترنت والتأكد من عدم وجود ضوضاء أو وتشويش في سماعة التليفون الأرضي.
من خلال رقم تي داتا الأرضي أو من خلال الدخول على صفحة الراوتر يمكنكم تغيير باسورد صفحة الراوتر وباسورد الوأي فأي الخاص بكم.
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