سر تهديد "يويفا" باستبعاد مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

فجرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مفاجأة من العيار بالتأكيد على أن تحقيق جارٍ في مراحله الأخيرة بين أروقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد يؤدي إلى إيقاف مانشستر سيتي الإنجليزي أوروبيًا.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يحقق في السجلات المالية لمانشستر سيتي منذ عدة أشهر، وأن أعضاء اللجنة التقوا في مدينة نيون السويسرية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتهم، ومن المتوقع أن تطالب اللجنة حينها بإيقاف أوروبي لمدة عام يوقَع على مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أنه ليس واضحا حتى اللحظة إن كان الاستبعاد الأوروبي سيطبَق بداية من الموسم المقبل، أم من موسم 2020\2021.

وأشارت إلى أنه مع انطلاق تصفيات الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا في شهر يونيو، سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى خوض سباق مع الزمن لإصدار قرار العقوبة، حتى يمتلك سيتي الوقت الكافي للاستئناف على العقوبة للمحكمة الرياضية.

وسبق لمانشستر سيتي أن وافق على اتفاقية تسوية مع يويفا تتعلق بخرق سابق لقواعد الإنفاق المالي؛ حيث دفع غرامة مالية قدرها 63.4 مليون دولار أمريكي، مع التعهد بقبول القيود المفروضة على التحويلات المالية الواردة.

وشددت الصحيفة على أن التوصية لم تظهر ما إذا كان المنع يخص الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا أم التالي له؛ حيث سيصبح الاتحاد الأوروبي في سباق مع الزمن من أجل اتخاذ القرار ثم السماح لإدارة سيتي بالاستئناف ضده، في الوقت الذي تنطلق فيه الأدوار التأهيلية لموسم 2019-2020 من المسابقة في يونيو المقبل.