فاتورة التليفون الأرضي.. كيفية الاستعلام عن الفاتورة بالرقم المنزلي 2019 والسداد الإلكتروني

فاتورة التليفون الأرضي





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أو عمل الدخول إلي المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي بالرقم من خلال تي داتا من خلال الاتصال علي رقم 111 واتباع التعليمات لمعرفة الفاتورة الحالية ومعاد السداد أو التحدث ألي خدمة العملاء أو عن طريق الدخول إلي موقع تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء وكتابة الاسم بالكامل ورقم التليفون الأرضي ورقم الموبايل واختيار خدمة خدمات الخط الأرضي في الاستفسار والتحدث إلي خدمة العملاء ومعرفة سعر فاتورة التليفون ومعاد السداد. يجب معرفة أن (VISA أو VODAFONE CASH) صلاحيتها 24 ساعة فقط بعد ذلك ترجع الأموال أليًا المحفظة في حالة عد استخدام الفيزا.

فاتورة التليفون الأرضي، هناك الكثير والعديد من الأشخاص داخل جمهورية مصر العربية يريدون معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق شبكة الأنترنت ويرغبون في معرفة كيفية التسديد الإلكتروني لفاتورة واحدة أو عدة فواتير مجمعة. سوف نقوم بشرح كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي وكيفية التسديد الإلكتروني في خطوات بسيطة. يمكنكم الدخول علي موقع الشركة المصرية للاتصالات وعمل استعلام برقم التليفون الأرضي أو استعلام برقم الحساب أو استعلام عن الرقم الجديد. بعد ذلك كتابة كود المحافظة في الخانة الصغيرة وكتابة رقم التليفون في الخانة الكبيرة والضغط علي إظهار الفواتير.فاتورة التليفون الأرضي، عند الضغط علي كلمة إظهار الفواتير سوف تظهر لكم الفواتير التي تم سدادها والتي لم تسدد بعد ويمكنكم سدادها إلكتروني من خلال الضغط علي كلمة السداد الموجودة أعلاء كلمة الفواتير التي لم تسجل بعد. قبل السداد الإلكتروني يجب أن يكون لديكم ماستر كارد أو أموال في محفظة فودافون كاش وعمل فيزا بالمبلغ المطلوب سدادة عن طريق فودافون كاش بقيمة الفاتورة الحالية. ويجب ملاحظة مصاريف عمل الفيزا. ثم الدخول علي موقع تي داتا وإنشاء حساب جديد وعمل كلمة السر وتأكيد وتفعيل الحساب من الأميل الخاص بكم. بعد ذلك الدخول إلي موقع المصرية للاتصالات واختيار سداد الفواتير عن طريق الأنترنت وإدخال رقم الفيزا المرسل من قبل علي الموبايل وإدخال الرقم السري وسوف يتم السداد كما هو موضح بالصورة الموجودة. كما يمكنكم التسديد عن خدمة فوري أيضا.