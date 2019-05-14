"هدف" الأهلي يقود نهضة بركان لثلاثية في الوداد قبل موقعة الزمالك (فيديو)

انتهت مباراة نهضة بركان والوداد البيضاوى والتى أقيمت ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدورى المغربي، على الملعب البلدى لبركان، تحت قيادة للحكم هشام التيازى، بفوز أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدفين فى مباراة مثيرة.

وتقدم الوداد بهدف فى بداية المباراة في الدقيقة الخامسة عن طريق، وليد الكرتى برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من إسماعيل الحداد ولكن سرعان ما أدرك لاعبي نهضة بركان التعادل عن طريق اللاعب محمد فرحان فى الدقيقة التاسعة بعد أن أنفرد اللاعب بالمرمى بعد تمريرة متقنة من أمين الكاس.

وفى الشوط الثانى، تقدم نهضة بركان بهدف عن طريق عمر النمساوى الظهير الأيمن بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة غالطة حارس الوداد، ليسجل أصحاب الأرض الهدف الثانى فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، وفى الدقيقة 73 من زمن المباراة أدرك أشرف داري هدف الوداد الثانى وهدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم فى الدقيقة 79 أحرز المهاجم الكونغولى الخطير والمميز لنهضة بركان لابا كودجو المطلوب في النادي الأهلي المصري الهدف الثالث وهدف الفوز بطريقة رائعة ليتصدر هدافى الدورى المغربي برصيد 18 هدفًا مناصفة مع لاعب الرجاء محسن ياجور.

وترقبت الجماهير المصرية اللقاء خاصة جماهير نادى الزمالك، لمشاهدة خصم الزمالك وهو نهضة بركان، قبل مواجهتهم فى نهائى الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامة لقاء الذهاب الأحد القادم فى المغرب ومباراة الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 مايو الجارى.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد نهضة بركان 37 نقطة فى المركز السابع، بينما ظل الوداد فى صدارة الدورى برصيد 54 نقطة.