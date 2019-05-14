مفاجأة.. نادر حمدي ينشر لأول مرة صورته مع والدته الفنانة الشهيرة!

نشر الملحن والموزع نادر حمدي، لأول مرة صورته مع والدته الفنانة عفاف حمدي، وأشقائه الصغار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة على نطاق واسع حيث، أعرب الكثيرون منهم عن تفاجئهم بأن عفاف حمدي، هي والدة نادر نور.



عفاف حمدي، هي ممثلة مصرية معاصرة برعت في أدوار الأم في كثير من المسلسلات مع بداية الألفية الثانية.





ومن أشهر الأعمال التي شاركت بها: "حياة الجوهري"، "فارس بلا جواد"، "سوق العصر"، "سر الأرض"، "الملك فاروق" وغيرها من الأعمال الدرامية التي نالت شهرة واسعة.