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ضبط مستريح المحلة بعد جمع 40 مليون جنيه من المواطنين

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:52 ص
ضبط مستريح المحلة بعد جمع 40 مليون جنيه من المواطنين
القبض على مستريح المحلة
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أيمن يحيي
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط مستريح جديد نصب على مواطنين واستولي على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بدعوي الإتجار فى المسلتزمات والأجهزة الطبية بنطاق مدينة المحلة الكبري مقابل أرباح شهرية تترواح ما بين "30 -40" % بنطاق محافظتي الغربية والإسكندرية.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود سلسله من شكاوي وبلاغات المواطنين ضد المدعو "م. ف. ا " 48 سنة كيمائي تفيد بحصوله على مبالغ ماليه والتوقيع على إيصالات امانة وشيكات بدون رصيد لعدد من مواطني المحلة ومحافظة الإسكندرية.

ونظرا لخطورة وقائعه أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية لضبط المتهم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة تمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنزله بنطاق منطقة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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