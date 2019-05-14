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210 ملايين يورو تهدد استمرار نجوم ريال مدريد

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 06:45 ص
210 ملايين يورو تهدد استمرار نجوم ريال مدريد
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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يرغب نادي باريس سان جيرمان في ضم 3 لاعبين من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.



وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف 3 صفقات مدوية من ريال مدريد بـ 210 ملايين يورو من أجل التوقيع مع جاريث بيل وتوني كروس ووإيسكو علماً أن الثلاثي تحوم الشكوك حول استمرارهم مع ريال مدريد. 

 

جاريث بيل سيكون أول المغادرين هذا الصيف في حين أن زيدان أخبر إدارة ريال مدريد برغبته بالحفاظ على إيسكو.

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