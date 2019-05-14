باريس سان جيرمان يخطط لخطف ثلاثي ريال مدريد
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:17 ص
الفجر الرياضي
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ينوي نادي باريس سان جيرمان ضم 3 لاعبين من ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي الحالي.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف 3 صفقات مدوية من ريال مدريد بـ 210 ملايين يورو من أجل التوقيع مع جاريث بيل وتوني كروس ووإيسكو علماً أن الثلاثي تحوم الشكوك حول استمرارهم مع ريال مدريد .
جاريث بيل سيكون أول المغادرين هذا الصيف في حين أن زيدان أخبر إدارة ريال مدريد برغبته بالحفاظ على إيسكو.
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