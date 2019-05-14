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زيدان يجامل نجله في ريال مدريد

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:38 ص
زيدان يجامل نجله في ريال مدريد
زيدان
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بدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رياح ثورة التغيير عقب الموسم الفاشل على كافة المستويات والذي شهد تراجع حاد في المستوى الفني للفريق الملكي.

 

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن إدارة ريال مدريد وزين الدين زيدان أبلغت الكوستاريكي كيلور نافاس حارس المرمى أنه لن يكون ضمن صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

 

 

وأوضحت أن زيدان أبلغ نافاس بعدم استمراره مع ريال مدريد في الموسم المقبل، وهو ما أصاب الحارس الكوستاريكي المتوج بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال بالصدمة.

 

 

 

وأشارت إلى أن زيدان طلب من نجله لوكا زيدان أن يستعد ليكون الحارس الثاني لريال مدريد، في الموسم المقبل، للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

 

 

وأتمت أن ريال مدريد سيسهل عملية انتقال نافاس لأي فريق يرغب في التعاقد معه، بسبب الاحترافية التي تمتع بها اللاعب خلال السنوات الماضية.

 

 

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