وظائف خالية في الحكومة المصرية

وظائف وزارة التنمية المحلية:



وظائف وزارة الكهرباء والطاقة:





أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب لطبيعة العمل لكل من رئيس قطاع الشئون الفنية – رئيس قطاع التشغيل والصيانة – مدير عام توليد الكهرباء المباشر.



أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها بالنسبة لوظيفة مدير عام الشئون الفنية.

تقدم طلبات راغب العمل على النموذج المعد لذلك بمقر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بمدينة نصر.



علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري (29-5-2019).

تعلن الحكومة المصرية، كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:حاصل على مؤهل عالي مناسب.تتاح تلك الوظائف للجنسين.القدرة على القيادة والتوجيه.اجتياز البرنامج التدريبي لشغل الوظيفة.قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 15-5-2019.حاصل على مؤهل عالي مناسب.تتاح تلك الوظائف للجنسين.قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى، وذلك للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.قضاء مدة لا تقل عن 18 عامًا، وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 16-5-2019.نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإداريةرئيس قطاع الشئون الفنية.رئيس قطاع التشغيل والصيانة.مدير عام توليد الكهرباء المباشر.مدير عام الشئون الفنية.مدير عام العلاقات الخارجية والاتفاقيات.أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب لكل من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية – مدير عام العلاقات الخارجية والاتفاقيات.