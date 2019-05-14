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"مستقبل وطن" يدين ما شهدته قاعة البرلمان من رئيس المجلس.. ويؤكد: بعض المصطلحات لا تمت بصلة لما نعيشه في الواقع السياسي

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:34 ص
مستقبل وطن يدين ما شهدته قاعة البرلمان من رئيس المجلس.. ويؤكد: بعض المصطلحات لا تمت بصلة لما نعيشه في الواقع السياسي
حوب مستقبل وطن
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أدان حزب مستقبل وطن، ما شهدته قاعة البرلمان، أمس، من جانب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن دور الحزب داخل البرلمان.

ويستنكر الحزب، بعض المصطلحات التي جاءت على لسان رئيس المجلس، والتي لا تمت بصلة لما نعيشه في الواقع السياسي المصري، خاصة أن الحزب يمثل قوى داخل المجلس، حيث إن الحزب لم يتحرك يومًا إلا لتحقيق الوطنية لمصرنا العزيزة.

ويؤكد الحزب أن ما شهده البرلمان، خلال دور انعقاده الرابع من تحسنًا ملموسًا في الأداء للملفات التشريعية التي تهم الوطن والمواطنين، يرجع إلى جهد كبير من نواب الحزب ومسؤولي هيئته البرلمانية.

ويهيب الحزب، رئيس مجلس النواب، بمراجعة ما يصدر عنه من تصريحات بما يحمله من مسؤولية سياسية وتجنب الخلافات الشخصية والاتجاهات الخاصة بعيدًا عن ساحات المجلس الموقر التي تحيده عن الدور السياسي المنوط به كرئيسًا للبرلمان.
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