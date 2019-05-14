ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قائمة المغضوب عليهم من ليونيل ميسي في برشلونة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 04:32 ص
قائمة المغضوب عليهم من ليونيل ميسي في برشلونة
ميسي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
قدم ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة طلبًا لإدارة النادي الكتالوني بالاستغناء عن خدمات الثلاثي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا الطلب جاء في إطار الغربلة التي من المنتظر أن يقوم بها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليفربول (0-4) في إياب نصف النهائي.


كان ميسي قد دخل في حالة اكتئاب لخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بهذه الطريقة المذلة.

Advertisements
المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي صفقات برشلونة برشلونة اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة