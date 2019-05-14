تعرف على كواليس "كله في الأونطة" لـ أوكا وأورتيجا (صور)





شارك مطربي المهرجانات الشعبية، أوكا وأورتيجا، بأحداث حلقات مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، من خلال أغنية "كله في الأونطة"، في العمل الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان الجاري .





وقال أورتيجا في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن كواليس الاغنية كانت كوميدية للغاية وتم تسجيلها في يوم واحد، وكانت في البداية أغنية التتر الخاص بالعمل، الإ أن صناع العمل أرادوا أن نظهر ونغني الاغنية ضمن حلقاته.





وأشار أورتيجا، أن الأغنية تم عرضها عليه وعلى زميله في الفريق أوكا، من قبل الموزع جيزاوي والشاعر والملحن إبراهيم، وقد أقتنع تمامًا بتقديمها لما فيها من كلمات مميزة وطريقة غناء جيدة، مختتماً حديثه أن الاغنية لاقت نجاح كبير وردود أفعال إيجابية للغاية وهو ما وجدناه بين الجمهور.





"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس.







