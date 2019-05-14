أول سباح مصري من ذوي الإعاقة يعبر خليج العقبة: كنت أتمرن 9 ساعات يوميا



وأضاف "حجازي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن يهتم بشكل جسده، والنظام الغذائي، ويهتم بتناول البروتين، ومعادلة السعرات الحرارية.



وتابع أنه يقوم أيضا برياضة تسلق الجبال، مؤكدًا أنها رياضة مذهلة جدًا.

قال عمر حجازي أول سباح مصرى من ذوي الإعاقة يعبر خليج العقبة من الأردن الى طابا ويسجل رقم دولي، إنه كان يتمرن تسع ساعات يوميًا قبل عبور خليج العقبة، ولكن في الأوقات العادية يتمرن ساعتين أو ثلاثة يوميا.