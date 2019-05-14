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ميسي يطلب طرد 3 لاعبين خارج برشلونة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:34 ص
ميسي يطلب طرد 3 لاعبين خارج برشلونة
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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طلب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة من إدارة النادي الكتالوني الاستغناء عن خدمات الثلاثي فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية.


وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذا الطلب جاء في إطار الغربلة التي من المنتظر أن يقوم بها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة أمام ليفربول (0-4) في إياب نصف النهائي.


كان ميسي قد دخل في حالة اكتئاب لخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي بهذه الطريقة المذلة.

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