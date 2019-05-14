وفاة والد كريم محمود عبد العزيز في "شقة فيصل"









شهدت حلقة اليوم من مسلسل "شقة فيصل" وفاة "فيصل" والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله، والد "ميزو" كريم محمود عبد العزيز.وبدأت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، بصدمة "ميزو" لوفاة والده، وطلبه من "سكر" شقيقة زوجة والده" آيتن عامر"، مالًا لكي يدفع تكاليف دفن والده، نظرًا لأنه ليس لديه أي مال، فيما وافقت آيتن عامر لحبها "فيصل".شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، صلاح عبد الله، نسرين أمين، وائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، مصطفى أبو سريع، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.