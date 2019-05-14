روبيرتو جارسيا حكما لمباراة بيراميدز ودجلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكسيكي الذي سيدير مباراة بيراميدز ووادي دجلة اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة ٣٢ للدوري الممتاز.









ويتكون طاقم حطام مباراة بيراميدز ووادي دجلة من روبيرتو جارسيا حكمًا ساحة ويعاونه ماريو لوبيز وجيمي اكوستا، وايريك ميراندا حكماً رابعاً.



