عمرو سعد: تخوفت من "مولانا".. ويوسف شاهين مغرور









وأشار خلال لقائه فى برنامج "عايشة" على قناة "القاهرة والناس"، إلى أنه تحدث هاتفيًا إلى الكاتب إبراهيم عيسى، وأخبره بأن الفيلم كبير ويتضمن أشياءً صعبه وبخاصة أنهم يتحدثوا عن موضوع حساس متمثل في الدين.



وعلى جانب آخر أشار "سعد" إلى أن الراحل يوسف شاهين كان مخرجًا عظيمًا، لكن لديه نوع من الأنانية والغرور.









أكد الفنان عمرو سعد، أنه كان قلق من فيلم "مولانا" في البداية، مضيفًا: "قولت في نفسي الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح"، إلا أنه قرر قراءة الفيلم مرة آخرى.