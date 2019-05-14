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لجنة التعليم تقرر 35% زيادة مخصصات جامعة سوهاج في الموازنة الجديدة

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:17 ص
لجنة التعليم تقرر 35% زيادة مخصصات جامعة سوهاج في الموازنة الجديدة
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أبورية حسين
 
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شارك اليوم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بمقر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب منافشة الخطه والموازنة للجامعة للعام المالي 2019/2020، بحضور الدكتور خالد عبدالغفاز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والدكتور هاني اباظه وكيل اللجنة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة عرضت احتياجاتها للعام الجديد علي البنود المختلفه، والتي قد تقدمت بها وطلبت دعم وزارتي المالية والتخطيط لتغطية هذه الاحتياجات، مشيرا ان وزارة التخطيط قد اثنت علي ادارة الجامعة لبلوغها اكثر من 80% لنسبة التنفيذ في خطة العام الماضي لتكون من أفضل الحامعات في معدلات التفيذ.

وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة أقرت زيادة نسبة المخصصات لجامعة سوهاج بما يقرب من 35% عن العام الماضي، مؤكدًا أن الجامعة تشكر أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج متمثلين في النائب مصطفى سالم، اللواء ممدوح مقلد، النائب هشام الشطوري، الدكتور محمود ابو الخير، النائب ذكريا حسان على دعمهم لمتطلبات الجامعة سوهاجً وخاصه في زياده المخصصات للمستشفي الجامعي.

حضر اللقاء من الجامعة الدكتور أحمد جلال أمين مساعد الجامعة، المحاسب عفت حلمي مدير عام الموازنة، واحمد محمود مدير التخطيط ووليد عز الدين مدير الميزانية وسيد بدوي مدير الصناديق الخاصة.
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