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السكة الحديد يتعاقد مع عمرو حسين

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:12 ص
السكة الحديد يتعاقد مع عمرو حسين
عمرو حسين
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رأفت أمين
 
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تعاقد نادى السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد عيد مع اللاعب عمرو حسين مدافع فريق المرج والاتصالات السابق لمدة موسمين، لتدعيم صفوفه، قبل خوض فنرة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.



وحضر التوقيع جمعة مشهور المدير الفني للسكة الحديد، وكمال اليمنى المدرب العام، ونبيل كمال "أمين الصندوق" ومحمد نافع المشرف على الفريق ومحمد جمال المدير الاداري.



وكان حسين قد لنتقل من صفوف المرج لاتصالات خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وتعد تلك الصفقة ثاني تعاقدات فريق السكة خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مصطفى عرفات لاعب نجمة سيناء.

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