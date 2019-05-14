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عمرو سعد: هذا سر خلافي مع خالد يوسف.. و"يونس ولد فضة" أنجح أعمالي

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:30 ص
عمرو سعد: هذا سر خلافي مع خالد يوسف.. ويونس ولد فضة أنجح أعمالي
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مريم الشريف
 
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أوضح الفنان عمرو سعد، أن سر خلافه مع المخرج خالد يوسف، بسبب نقل الأخير تصريح له عن كلامه بشكل مغلوط.

وأكد "سعد" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" على قناة القاهرة والناس،  أن مسلسل "يونس ولد فضة" من أنجح أعماله الفنية، معبرًا عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققه هذا العمل.

وأشار إلى وجود كيمياء تجمع بينه وبين الفنانة ريهام حجاج التى شاركته بطولة العمل.


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