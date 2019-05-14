خاص - حقيقة انسحاب رانيا يوسف من برنامج "شيخ الحارة 3"
كشف مصدر خاص لـ"الفجر الفني" أن حلقة الفنانة رانيا يوسف، في برنامج "شيخ الحارة" المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، شهدت انسحاب الأخيرة من تصوير الحلقة، بسبب غضبها من فقرة "شيخ الحارة" المخصصة لكشف أسرار النجوم.
وأضاف المصدر أن انسحاب الفنانة ومحاولات إقناعها باستكمال الحلقة، استمر لمدة ربع ساعة تم قصها من وقت الحلقة في مرحلة المونتاج، وأكد أن لقطة الانسحاب في البرومو الترويجي للحلقة ليست النهاية، بعد نجاح إقناعها بالعودة إلى الحوار.
على جانب آخر، تواصل أسرة البرنامج تصوير حلقاته المذاعة عبر قناة القاهرة والناس الفضائية في شهر رمضان، ويتبقى تصوير حلقتين على النهاية، من أصل 30 حلقة في الموسم الثالث، شهدت استضافة ألمع النجوم في مصر والوطن العربي.
"شيخ الحارة" من إخراج ميلاد أبي رعد، ورئيس التحرير محمد الشواف، وتقديم بسمة وهبة التي تعمل على مواجهة ضيوفها بمعلومات جديدة عنهم لم يتم الكشف عنها من قبل، وتكشف الأسرار في شخصياتهم.