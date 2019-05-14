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عمرو سعد: "خيانة مشروعة" بدايتي الحقيقية.. ولست مغرورا

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:17 ص
عمرو سعد: خيانة مشروعة بدايتي الحقيقية.. ولست مغرورا
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مريم الشريف
 
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أوضح الفنان عمرو سعد، أن بدايته الحقيقية كانت في فيلم "خيانة مشروعة" مع الفنان هاني سلامة، مشيرًا إلى النجاح ليس تراكمي، بحد وصفه.

وأضاف "سعد" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" على قناة "القاهرة والناس"، أنه أتهم بالغرور، وهذا غير صحيح إطلاقًا.
 
وأشار إلى أن سبب قلة ظهوره إعلاميًا ترجع لكونه شخصًا خجولًا ولا يحب الظهور فى الإعلام.

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