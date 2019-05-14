أبرز أخبار التوك شو الاثنين 13-5-2019
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 01:33 ص
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أمنية فوزي - نعيم يوسف - داليا الحسين - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
مفتي الجمهورية يحذر من إنهاك الميزانية في شراء الطعام خلال رمضان (فيديو)
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من غياب فقه الأولويات في رمضان إنهاك الميزانية في شراء ألوان من الطعام والشراب والحلويات، التي يمكن الاقتصاد فيها بسهولة.
أستاذ بالقصر العيني: الرسول نصح بعدم تناول البصل والثوم يوم الجمعة (فيديو)
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول البصل والثوم يوم الجمعة، كما نصح رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
الحسيني الكارم: الرئيس السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب
وأشار "كارم"، أن الرئيس السيسي احتضن إفريقيا، واعتبر مصر محافظة في إفريقيا ككل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب.
مفتي الجمهورية: الإسراف في استخدام المياه أثناء الوضوء محرم شرعًا
وأكد "علام"، أن أهمية المياه لا تقل عن أهمية البترول، لافتًا إلى أن الإسراف في الوضوء محرم شرعًا، وكذلك إهدار المياه على الأرض دون فائدة تذكر.
حسام موافي: الكلام أثناء الطعام مفيد.. الرسول قال تحدثوا ولو في السلاح (فيديو)
وأضاف "موافي"، أن الرسول أوصى بالإبطاء في تناول الطعام من خلال الكلام على الطعام في أي شيء، وهذا واضح في حديث الرسول: " تحدثوا على الطعام ولو في شأن السلاح".
شيخ الأزهر: إذا توددت الزوجة إلى زوجها ستدخل الجنة من أي باب شاءت
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة إذا توددت إلى الزوج ستدخل الجنة من أي باب شاءت، وهذا دليل على أن الزوجة لديها الكثير من الفرص للدخول إلى الجنة بأسلوب يسهل علين فعله.
أحمد موسى: اعتداء السبكي على موقع صدى البلد "ابتزاز"
قال الإعلامي أحمد موسى إن شبكة صدى البلد سلكت الطرق القانونية في نزاعها مع المنتج أحمد السبكي المعتدي على موقعها الإخباري بسبب نزاع عن مسلسل، مؤكدًا أن اعتداء المنتج ما هو إلا ابتزاز، كما أوضح المستشار القانوني لصدى البلد.
نصيحة الشيخ إبراهيم رضا للتخلص من "شؤم المعصية" والتوبة إلى الله
قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن التخلص من شؤم المعصية والتوبة إلي الله يتطلب أداء ركعتين بعد الوضوء مباشرة، مشيرًا إلى أن الإنسان وارد أن يخطأ ولكن يمكن الرجوع إلى الله مرة أخرى.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
مفتي الجمهورية يحذر من إنهاك الميزانية في شراء الطعام خلال رمضان (فيديو)
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من غياب فقه الأولويات في رمضان إنهاك الميزانية في شراء ألوان من الطعام والشراب والحلويات، التي يمكن الاقتصاد فيها بسهولة.
أستاذ بالقصر العيني: الرسول نصح بعدم تناول البصل والثوم يوم الجمعة (فيديو)
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، من تناول البصل والثوم يوم الجمعة، كما نصح رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
الحسيني الكارم: الرئيس السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب
وأشار "كارم"، أن الرئيس السيسي احتضن إفريقيا، واعتبر مصر محافظة في إفريقيا ككل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب.
مفتي الجمهورية: الإسراف في استخدام المياه أثناء الوضوء محرم شرعًا
وأكد "علام"، أن أهمية المياه لا تقل عن أهمية البترول، لافتًا إلى أن الإسراف في الوضوء محرم شرعًا، وكذلك إهدار المياه على الأرض دون فائدة تذكر.
حسام موافي: الكلام أثناء الطعام مفيد.. الرسول قال تحدثوا ولو في السلاح (فيديو)
وأضاف "موافي"، أن الرسول أوصى بالإبطاء في تناول الطعام من خلال الكلام على الطعام في أي شيء، وهذا واضح في حديث الرسول: " تحدثوا على الطعام ولو في شأن السلاح".
شيخ الأزهر: إذا توددت الزوجة إلى زوجها ستدخل الجنة من أي باب شاءت
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة إذا توددت إلى الزوج ستدخل الجنة من أي باب شاءت، وهذا دليل على أن الزوجة لديها الكثير من الفرص للدخول إلى الجنة بأسلوب يسهل علين فعله.
أحمد موسى: اعتداء السبكي على موقع صدى البلد "ابتزاز"
قال الإعلامي أحمد موسى إن شبكة صدى البلد سلكت الطرق القانونية في نزاعها مع المنتج أحمد السبكي المعتدي على موقعها الإخباري بسبب نزاع عن مسلسل، مؤكدًا أن اعتداء المنتج ما هو إلا ابتزاز، كما أوضح المستشار القانوني لصدى البلد.
نصيحة الشيخ إبراهيم رضا للتخلص من "شؤم المعصية" والتوبة إلى الله
قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن التخلص من شؤم المعصية والتوبة إلي الله يتطلب أداء ركعتين بعد الوضوء مباشرة، مشيرًا إلى أن الإنسان وارد أن يخطأ ولكن يمكن الرجوع إلى الله مرة أخرى.
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