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حقيقة تواصل "أزارو" مع نهضة بركان

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:27 ص
حقيقة تواصل أزارو مع نهضة بركان
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علي نبوي
 
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرا حول تواصل وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر مع نادي نهضة بركان للحديث عن فريق الزمالك.


وقال المصدر في تصريحات خاصة :"تواصل أزارو مع نهضة بركان أمر عارٍ تماما من الصحة وهو كلام فارغ".


وأضاف :"من يملك معلومة موثقة بخصوص هذا الأمر عليه إخراجها، أما الكلام "العام" مجرد إشاعات".


وتابع المصدر :"مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت والحديث عن لاعبي الأهلي ووضعهم في جملة مفيدة ليس لها غرض إلا تشتيت أذهان اللاعبين، في توقيت حرج من بطولة الدوري".


وواصل المصدر حديثه :"ليس هناك أي تواصل بين أزراو وأي نادٍ أخر بخصوص هذا الشأن إطلاقا".


وأضح المصدر :"مثل هذه الشائعات لها غرضها إثارة الفتنة بين جمهور الأهلي والزمالك".


وأتم :"جميع الفرق تتعارف على بعضها البعض بعيدا عن مثل هذه الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة".

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