تركي آل الشيخ: "الدرندلي إنسان محترم وملتزم بمبادئه"

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على مقال نشر في إحدى الصحف المصرية بعنوان (صورة "الدرندلي" و"آل الشيخ" تفجر غضب جماهير الأهلي.





وقال آل الشيخ، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان اللي بينتمي ليه وملتزم بمبادئه.. وبيعمل اللي بيعمله في العلن.. لكن الدور على الي بيخصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة.. وأنا بقصد ثلاثة بكل وضوح.. أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلمهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".





وكان خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، قد علق على صورته مع آل الشيخ.





وأوضح أنه تواجد أمس مع الإعلامي عمرو أديب والمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بدعوة من الأول وزوجته الإعلامية لميس الحديدي على السحور.





وقال الدرندلي في تصريحات لقناة الأهلي: "بمجرد دخولي كان عمرو أديب جالس في أول ترابيزة وصافحته وكان تركي آل الشيخ جالس معه وصافحني هو الآخر بمنتهى الود والترحيب".





وأشار أمين الصندوق "عمرو أديب مازحني وقال أنتوا بتسلموا على بعض وكان رد تركي عليه، أن خالد شخص محترم ولا توجد مشكلة معه على الإطلاق".





وتابع "عمرو أديب طلب مني الجلوس معهما وإلتقاط صورة والموضوع لم يتسغرق سوى دقيقتين والمستشار تركي كان يستعد لمغادرة المكان خلال دخولي من الأساس".





وأتم الدرندلي "دعوة السحور كان بها العديد من الشخصيات العامة على كافة المستويات وأي شخص مكاني لقام بهذا التصرف ومصافحة المستشار تركي وإلتقاط صورة ، لم أقلل من قيمة الأهلي أو إهانته وهذا الكلام يقال إذا كان لم يحسن استقبالي لكن للأسف هناك بعض الأشخاص يحبوا أن يصطادوا في الماء العكر ويضخموا الأمور".



