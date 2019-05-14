خبير عسكري: دول الخليج العربي ستدفع فاتورة تحرك القوات الأمريكية في المنطقة

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قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن ما تثيره الصحف الإسرائيلية من اقتراب حرب أمريكية على إيران، غير حقيقي، لأن أمريكا تستخدم إيران كفزاعة للدول الخليج، لإستنزاف دول الخليج ماليًا، تحت مبرر توفير الحماية لدول الخليج.



وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن القلق الرئيسي لإسرائيل هي طهران، ولذلك يسعى الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتهديد إيران، في محاولة منه للحصول على الأصوات اليهودية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.



وأشار إلى أن دول الخليج العربي هي من ستدفع فاتورة تحرك القوات الأمريكية في الخليج، معقبًا: "ما حدث من تخريب لسفن تجارية بالقرب من إمارة الفجيرة، ليس هدفه تهديد الإمارات فحسب، ولكنه هدفه إرسال رسالة لإمريكا بأن ايران قادرة على تهديد الملاحة في مضيق هرمز".

