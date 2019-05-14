فرقة "الشمس لدمج ذوي الاحتياجات" تتألق بـ"ست الدنيا" في معرض فيصل (صور)
الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:32 ص
سعد نبيل - تصوير: ياسمين عليوة
Advertisements
Advertisements
شاركت فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بفعليات الدورة الثامنة لمعرض فيصل للكتاب، بمسرحية "ست الدنيا"، وذلك بحضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، ومحافظ الجيزة احمد راشد، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة.
وتفاعل رواد المعرض والحاضرين مع العرض، والمقرر أن يستمر 9 أيام، إضافة إلى تقديم ورشة رسم للأطفال.
يذكر أن فرقة الشمس قد تكونت بهدف دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع المجتمع، تحت رئاسة الفنانة وفاء الحكيم.
Advertisements