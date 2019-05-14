ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياسر جلال يحاول إيقاع شريف دسوقي في الفخ.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:13 ص
ياسر جلال يحاول إيقاع شريف دسوقي في الفخ.. تعرف على التفاصيل
ياسر جلال
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

حاول أدهم "ياسر جلال" إيقاع شريف دسوقي "عبد المنجي" في الفخ، وأنه القاتل الحقيقي لجريمة القتل وانه يقوم بإثبات ذلك للظابط علاء، ويحاول ان يقوم بتخطيط فخ لعبد المنجي، انه يقابله لأخذ الأموال وذلك اثبات للظابط علاء بعدم ثبوت التهمة عليه.


مسلسل "لمس أكتاف" يعرض على "Cbc‏" في تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء، ويعاد في السابعة صباحا بطولة "ياسر جلال، فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوز عادل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي".‏

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
وادي دجلة