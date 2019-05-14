حسام حسن يكشف موقفه من الاستمرار مع نادي سموحة

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كشف حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، عن موقفه من الاستمرار مع النادي حيث قال إنه يتشرف بالتعامل مع فرج عامر رئيس النادي، وسعيد بتواجده مع الفريق ولكن الحديث عن الاستمرار مع النادي من عدمه أمر سابق لأوانه".



وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين إنه يقوم بتحليل مباريات بطولة الأمم الأفريقية على إحدى القنوات الفضائية"، موضحًا: " ممكن أحلل في Mbc أو النيل للرياضة".



وأوضح أن مصر تمتلك لاعبين خبرة في المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي.

