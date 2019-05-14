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تدريبات الهلال السعودي تثير قلق الجماهير

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:10 ص
تدريبات الهلال السعودي تثير قلق الجماهير
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حسن شحاتة
 
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أثارت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، التي أقيمت مساء الأثنين، قلق جماهير الزعيم، بسبب غياب البرازيلي كارلوس إدواردو.


ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الشباب، ضمن الجولة لأخيرة من بطولة الدوري السعودي، حيث يسعى الزعيم للفوز في المباراة وينتظر تعثر النصر المتصدر، للحفاظ على لقب الدوري.


وغاب إدواردو عن تدريبات الفريق، بسبب تعرضه للإصابة في مباراة الاتفاق بالجولة الماضية ببطولة الدوري، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بهدف دون مقابل.


وفي جانب متصل، شهدت التدريبات مشاركة المحترف الأخر أندريه كاريلو، بعد تعافيه من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام الشباب.

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