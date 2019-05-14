حملة مرورية للتفتيش على رخص القيادة بـ"الأردنية" في العاشر من رمضان

Advertisements

شنت وحدة مرور العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حملة مرورية مكبرة للتفتيش على رخص القيادة وضبط المخالفات.



وتمركزت الحملة في منطقة "الأردنية" بوسط المدينة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، والتي تنوعت ما بين القيادة بدون رخص، والرخص المنتهية، فيما ترأس الحملة النقيب محمد ناجي، من وحدة مرور العاشر، بإشراف اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان.