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حملة مرورية للتفتيش على رخص القيادة بـ"الأردنية" في العاشر من رمضان

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:15 ص
حملة مرورية للتفتيش على رخص القيادة بـالأردنية في العاشر من رمضان
حملة مرورية في الشرقية
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إسلام علي
 
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شنت وحدة مرور العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حملة مرورية مكبرة للتفتيش على رخص القيادة وضبط المخالفات.

وتمركزت الحملة في منطقة "الأردنية" بوسط المدينة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، والتي تنوعت ما بين القيادة بدون رخص، والرخص المنتهية، فيما ترأس الحملة النقيب محمد ناجي، من وحدة مرور العاشر، بإشراف اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان.
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