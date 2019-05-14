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نشأت الديهي: "الإخوان الإرهابيون كانوا يسمون المسدس مصحفا"

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 12:31 ص
نشأت الديهي: الإخوان الإرهابيون كانوا يسمون المسدس مصحفا
الإعلامي نشأت الديهي
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كساب أحمد
 
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني الإرهابي أحمد عادل كمال كشف في كتاب "النقط علي الحروف"، عن نظام "الجوالة"، الموجود بنظام الإخوان.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، أن نظام الجوالة يتكون من ألاف 10 إخواني، مشيرا إلى أن "الجوالة" كانوا يتعمدون الظهور في المناسبات العامة للدولة حتى يعكسون القوى التنظيمية والعسكرية لتنظيم الإخوان.

وأوضح الديهي، أن الإخوان أحمد عادل كمال ذكر أيضا مصطلح أخر وهو "الكتائب"، حيث كان يتكون من 40 شخص، قائلا:" هذه المصطلحات تؤكد أن الإخوان كان لديهم نية للسيطرة علي الدولة".

وكشف عن أخطر التصريحات التي قالها الإخواني أحمد عادل كمال في كتابه،:"كنا نسمي المسدس مصحفا، حتي لا نلجأ في أحاديثنا لذكر المسدسات، ثم تدربنا علي القنبلة اليدوية شديدة الإنفجار، والقنابل الحارقة، خرجنا مرات في رحلات كانت بعضها في جبل المقطم، أطلقنا فيها النار من انواع مختلفة من المسدسات ".
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