ننشر دعاء اليوم التاسع من رمضان وثوابه .. أفضل وقت لـ دعاء تاسع يوم من شهر رمضان الكريم

دعاء اليوم التاسع من رمضان 2019، في شهر رمضان الكريم يكثر دعاء الصائمين، حيث في كل يوم من الشهر الكريم، يبحث المسلمين حول العالم عن الأدعية اليومية المستحبة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وفيما يلي سننشر لكم دعاء اليوم التاسع من رمضان.





دعاء اليوم التاسع من رمضان 2019





ويرجح العلماء العديد من الأوقات التي تستجاب فيها الأدعية منها ليلة القدر والوقت بين الآذان والإقامة وعند السجود كما أن للصائم دعوة لا ترد ويقال بأنها في الساعة الأخيرة قبل الإفطار أو قبل آذان المغرب لذلك يجب على الصائم توخي هذه الأوقات للدعاء.





ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم التاسع من رمضان 1440 للعون على ساعات الصيام، حيث يكمن مضمونه في ذلك وسعة الرزق وشكر الله على نعمه وما بلغ منها.





نص دعاء اليوم التاسع من رمضان





عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ [السَّاطِعَةِ]، وَ خُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ".









ثواب دعاء اليوم التاسع من رمضان





"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ ثَوَابَ بَنِي إِسْرَائِيل"َ





كما يعد اليوم التاسع من رمضان قرابة أواخر العشرة أيام الرحمة لنبدأ أيام المغفرة؛ لكي يردده المسلمون خلال ساعات صيامهم من الفجر حتى آذان المغرب، متمنين في دعاء اليوم التاسع من رمضان من الله أن يتقبل صيامكم وصلاتكم ودعواتكم.