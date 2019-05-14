الديهي يكشف الصندوق الأسود للإخواني الإرهابي أحمد عادل كمال



وأضاف الديهي، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن الإخواني أحمد عادل كمال ولد بحي السيدة زينب، حيث كان يترجل مناه لشعبة الإخوان الموجودة بحي الضاهر.



وأوضح الديهي، أن الإخواني أحمد عادل كمال فضح تنظيم الإخوان من خلال كتابه الشهير "النقط على الحروف"، مشيرًا إلى أنه فضح من خلال هذا الكتاب التنظيم السري للإخوان ولغة الدم واستخدام السلاح فيما بينهم وبين الدولة.



وأكد: أحمد عادل كمال كان مدمن للذهاب لشعبة الإخوان بحي الضاهر، وكان يستمع للخطب من الشيخ أحمد الخضري،حيث كان يتحدث بنوع به دغدغه لمشاعر الشباب، كما أنه تعلم على يد حسن البنا تحت تكعيبة العنب بحي الضاهر.

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن القيادي الإخواني أحمد عادل كمال انضم لجماعة الإخوان وهو يبلغ من العمر 16 عامًا.