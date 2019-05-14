"باكستان" تبدأ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي على غرار مصر



وكان وزير المالية محمد معيط، كشف خلال تصريحات صحغية الأسبوع الماضي، عن استدعاء ممثل صندوق النقد الدولي لمصر، من قبل دولته باكستان لتعينه في منصب مخافظا للبنك المركزي الباكستاني.



وقال معيط، إن باكستان طلبت من ممثل الصندوق النقد الدولى لدي مصر الذي كان يجري زيارة مؤخرًا للبلاد لمراجعة الأصلاحات الأقتصادية التي طبقتها مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الأخيرة مقرض الصندوق، تطبيق نفس برنامج الأصلاح الاقتصادى التي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، والذي اشاد به عدد من مؤسسات التمويل الدولي، وشمل تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموزنة مع إعادة هيكلة الدعم للموطنين.



وليست تلك أول مرة تلجأ فيها باكستان لصندوق النقد الدولي، حيث اقترضت منه مبلغ بقيمة5.3 مليار دولار في 2013.



قال صندوق النقد الدولي، إن مسؤالون بالصندوق توصل مع دولة باكستان إلي اتفاق لاقرضها 6 مليار دولار، تقوم بموجبه عمل اصلاحات اقتصادية شاملة.