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الحسيني الكارم: الرئيس السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب

الإثنين 13/مايو/2019 - 11:55 م
الحسيني الكارم: الرئيس السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب
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أمنية فوزي
 
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قال المهندس الحسيني كارم، الباحث السياسي والاقتصادي، إن الملف الإفريقي كاد أن يكون غير موجود، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بدأت العلاقات المصرية الإفريقية.

وأشار "كارم"، خلال حواره مع برنامج "مصر جميلة"، المذاع على القناة الثانية، مساء اليوم الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي قام بـ76 زيارة خارجية، من ضمنهم 25 زيارة للدول الإفريقية؛ أي 30% من زيارات الرئيس السيسي الخارجية موجهة لإفريقيا.

وأضاف أن الرئيس السيسي احتضن إفريقيا، واعتبر مصر محافظة في إفريقيا ككل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه العالم كله لمحاربة الإرهاب.
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