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"المالكي": نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا

الإثنين 13/مايو/2019 - 11:42 م
المالكي: نواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا
تركي المالكي
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وكالات
 
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أوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن التحالف يواصل التعامل مع تهديدات ميليشيا الحوثية بحرا وبرا وجوا.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "نعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن"، مؤكدًا وقوع أكثر من 4 آلاف انتهاك من الحوثيين في الحديدة.

وأكد استهداف قاعدة الديلمي الجوية بدقة بدون إلحاق أضرار بمطار صنعاء، موضحا أن الحوثيين يصنعون طائرات مسيرة (درون) بقاعدة الديلمي.
وأشار إلى إنه تم قصف ورشة حوثية تقوم بعمليات الصيانة للطائرات المسيرة في قاعدة الديلمي، كما تم تدمير منصة حوثية لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.

وشدد  المالكي، على أنه لا توجد أي محاولات تسلل حوثية، وأن حدود المملكة آمنة.

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