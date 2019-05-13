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أليجري : رونالدو يذكرني بهذا اللاعب

الإثنين 13/مايو/2019 - 11:37 م
أليجري : رونالدو يذكرني بهذا اللاعب
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ريهام عبدالمحسن
 
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صرح ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق يذكره بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.


وقال أليجري في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "من حيث العقلية، فإن رونالدو الأفضل لأنه يريد أن يكون أفضل في سن الـ34 عامًا".


وأضاف: "رونالدو يجب أن يكون مثالًا لكل اللاعبين الصغار، كريسيتانو يذكرني بإبراهيموفيتش لأن هدفه هو الفوز فقط".


واختتم أليجري تصريحاته قائلًا: "إبراهيموفيتش يشعر بالجنون في حالة تلقي تمريرة خاطئة في التدريبات الجماعية".

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