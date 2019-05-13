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دي يونج : برشلونة كان قريبًا من التتويج بالثلاثية

الإثنين 13/مايو/2019 - 11:35 م
دي يونج : برشلونة كان قريبًا من التتويج بالثلاثية
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ريهام عبدالمحسن
 
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صرح فرينكي دي يونج نجم آياكس الهولندي والمنتقل حديثاً إلى برشلونة الإسباني في الصيف المقبل بأن البرسا لو كان بلغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكان توج بالثلاثية هذا الموسم (الدوؤي وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا).

وقال دي يونج في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لقد كان موسماً رائعاً للغاية بالنسبة لي مع آياكس وسأذهب إلى برشلونة وأنا في قمة السعادة بعد ما حققته هذا الموسم".

وأضاف: "بالنسبة لي فهو موسم جيد جداً على الرغم من أنني كنت أرغب في تحقيق الثلاثية مع آياكس هذا الموسم ولكن لم يكن الأمر كذلك".

واختتم دي يونج تصريحاته قائلاً : "شاهدت مباراة ليفربول وبرشلونة ومن المؤسف خروج برشلونة بهذه الطريقة وأعتقد أنهم لو كانوا في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا كان بإمكانهم الفوز بالثلاثية".

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