بالرغم من الإفراج عن "البليت".. مصانع حديد الدرفلة مازالت متوقفة عن الإنتاج

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وامتنعت مصانع درفلة الحديد عن دفع الرسوم الحمائية المفروضة من قبل وزير الصناعة عمرو نصار على خام البليت بنسبة تتراواح بين 3% إلى 15% على حسب سعر البليت المستورد، وهو ما أدي إلى تكدس شحنات البليت المستوردة من الخارج بالجمارك.



وتابع "هيكل" الذي يعد أحد أعضاء غرفة الصناعات المعدنية: "افرجنا عن البليت بالموانئ حتي لا نتحمل غرمات اضافية من تأخر الأفراج الجمركى، ولكن الأنتاج مازال متوقف.. لا يستطيع أي مصنع تحمل تكاليف الأنتاج الجديدة بزيادة 925 جنيه في الطن بسب رسوم البليت".



ولم يوضح حجم الكميات المفرج عنها.



وقال، إن زيادة أسعار مصانع الحديد متكاملة الأنتاج لن يدفع مصانع الدرفلة لاستئناف الإنتاج، لأنه حتي بعد الزيادة الجديدة في الأسعار غير كافية لتحقيق الأرباح.



وأوضح "هيكل"، أن مصانع الدرفلة كانت تبيع أسعار الحديد أقل بنحو 200 إلى 300 جنيه في الطن عن المصانع متكاملة الأنتاج، والأن يتطلب منها زيادة أسعارها بنحو ألف جنيه وهو أعلي من سعر طن الحديد بالمصنع المتكامل حتي بعد الزيادة الأخيرة.



ورفعت أسعار مصانع الحديد متكاملة الأنتاج أسعارها هذا الشهر، بنحو 200 إلى 250 جنيه في الطن، بعد فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد بنسبة 25% بجانب الرسوم المفروضة على خام البليت.



وقال هيكل، أسعار الحديد شهدت ارتفاعات قوية، وأتوقع أن تتضاعف تلك الأرتفاعات خلال الأيام المقبلة لتراجع المعروض من الحديد المستورد بالسوق بعد الرسوم الجديدة، وتوقف مصانع البليت عن الأنتاج.



وتتراوح أسعار الحديد في السوق بين 11300 جنيه وحتي 11780 جنيه في الطن تسليم ارض المصنع، حيث يحتل "حديد عز" قائمة الشركات الاعلي أسعار بقيمة 11780 جنيه في الطن، يليه "السويس للصلب" بنحو 11750، في حين تتراوح اسعار الحديد بمصانع الدرفلة بين 11300 جنية وحتي 11600 جنيه.

