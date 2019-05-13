حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/5/2019 .. موجة حارة تضرب البلاد 9 يوم رمضان
الإثنين 13/مايو/2019 - 11:11 م
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطس غدا الثلاثاء 14/5/2019، حيث تشهد درجات الحرارة في البلادة ارتفاع ملحوظة في 9 يوم من شهر رمضان، كما تكون حالة الطقس معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/5/2019 - تاسع يوم من رمضان
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.
أما حالة البحر المتوسط، ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة في 9 يوم من شهر رمضان الكريم
الكبرى - الصغرى
القاهرة 38 - 24
الإسكندرية 31 - 20
مطروح 28 - 19
سوهاج 39 - 22
قنا 39 - 24
شرم الشيخ 36 - 25
والأقصر 40 - 24
أسوان 41 - 25
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