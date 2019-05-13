أهم أخبار النصر السعودي يوم الأثنين الموافق 13-5-2019

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على موعد مع العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأثنين، أبرزها توزيع التذاكر مجاناً على الجماهير، والاتفاق على معسكر برتغالي عقب نهاية الدوري، ورسالة حمدالله لجماهير فريقه.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار يوم الأثنين:





القفاري يُهدي جماهير النصر التذاكر مجاناً

قام يوسف القفاري، عضو شرف بنادي النصر، بشراء كافة التذاكر المتبقية لمواجهة الباطن، وتقديمها كهدية مجانية لجماهير العالمي، من أجل دعم الفريق في الجولة الأخيرة بمسابقة الدوري السعودي.





حمدالله يطالب جماهير النصر بدعم الفريق أمام الباطن

طالب النجم المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي جماهير فريقه بضرورة الحضور في مباراة الباطن، لدعم اللاعبين حتى يتمكنوا من تحقيق الفوز وضمان لقب الدوري.





ونشر النجم المغربي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي"تويتر" قائلاً: "جمهور الشمس العالمي، بكم كنا وبكم سنكون، نريد رؤية 60 ألف مشجع يوم الخميس المقبل إن شاء الله، بإذن الله نفرح جميعا".





والدة حمدالله كلمة السر في تألقه

حرصت والدة اللمغربي عبد الرزاق حمدالله على التواجد في جميع مباريات النصر من خلال المدرجات، دعماً لأبنها المتألق على الأراضي السعودية.





واعتبرت جماهير النصر تواجد أم حمدالله في المدرجات كلمة السر في الفوز، حيث يمنح تواجدها طاقة إيجابية لنجلها بما يسه في تمزيقه لشباك الخصوم.





حسم الدوري يفصل النصر عن معسكر البرتغال

انهى مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الاتفاق مع أحد المختصين الرياضيين لإقامة معسكر في البرتغال مطلع يوليو المقبل من أجل خوض أربعة مباريات ودية، وذلك عقب نهاية مباراة حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة أمام الباطن.



