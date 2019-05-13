صحيفة إسبانية: برشلونة يضم نجم أتليتكو مدريد
الإثنين 13/مايو/2019 - 11:06 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني سيكون لاعباً في صفوف برشلونة في الموسم المقبل.
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن إذاعة كادينا سير الإسبانية أن أتلتيكو مدريد علم توصل جريزمان إلى إتفاق مع برشلونة للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي وسيتقاضى راتباً يبلغ من 12 إلى 15 مليون يورو سنوياً.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيدفع مبلغ 120 مليون يورو لضم جريزمان وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
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