تألق الطفلة ريم في قمر هادي.. ووالدتها الفضل يعود لرؤوف عبدالعزيز

أحدثت الطفلة ريم عبد القادر التي تقدم شخصية "فيروز" ابنة النجم هاني سلامة بالمسلسل "قمر هادي "ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد أدائها المتميز خلال أحداث المسلسل, والذي أبهر الجميع ونالت علية العديد من الإشادات الايجابية.





ومن جانبها أعربت غادة والدة ريم عبدالقادر، عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال التي وصلت إليهم خاصة بعدما قدمت ريم مشهد صادم أحدث جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي وألقى الضوء على العديد من المشاكل التي يعاني منها الأطفال مشيرة إلي أن ردود الأفعال فاقت كل توقعاتهم بكثير مرجعة الفضل في ذلك للمخرج رؤوف عبد العزيز الذي قدمها للجمهور.





وقالت والدة ريم أن ترشحيها للدور جاء من قبل مساعد المخرج معتز حسام الذي رشحها للمخرج رؤوف عبد العزيز، وبمجرد أن شاهدها اقتنع بها جدا وتحمس لها بشكل غير عادي وفور بدء التصوير كان دائما بمثابة الأب بالنسبة لها وكانت محل اهتمام كبير منه حيث أنه أثناء تصوير كل مشهد كان يجلس معها ويقوم بنفسه بتنفيذه حتى يخرج بالشكل الأمثل الذي شاهدة الجمهور عبر شاشة قناة ONE مشيرة إلي أن المخرج رؤوف عبد العزيز يعد من المخرجين الذين لديهم رؤية مميزة للممثلين خاصة أنه قدم "ريم" لأول مرة في نوعية جديدة من الأدوار الترجيديا المؤثرة والمعقدة نفسية والمركبة وهذا ما جعلها تظهر موهبتها الفنية.





وأكدت أن ريم تتمتع بموهبة فنية كبيرة، مشيرة إلي أنها فخورة بالعمل مع مخرج مبدع كرؤوف عبد العزيز و تدين له بالفضل في تحمسه لها لخوضها هذه المنطقة الغريبة عليها تماما وأخرج منها جانب أخر مختلف عنها .

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".





المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.